Раскрыты новые подробности аварии с участием сына Анджелины Джоли

Анджелина Джоли столкнулась с трудностями в воспитании своего приемного сына Пакса. Недавно стало известно, что юноша вновь попал в аварию, хотя прошло лишь полгода после предыдущего ДТП, в ходе которого он получил серьезные травмы.
На этот раз Пакс отделался «легким испугом». Авария произошла в Лос-Фелис, когда Пакс на своем электровелосипеде врезался в бок автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Свидетели утверждают, что парень вел себя безответственно, мчался на высокой скорости и не держался за руль.
Это уже третья авария за последний год.