Раскрыты новые подробности аварии с участием сына Анджелины Джоли

На этот раз Пакс отделался «легким испугом». Авария произошла в Лос-Фелис, когда Пакс на своем электровелосипеде врезался в бок автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Свидетели утверждают, что парень вел себя безответственно, мчался на высокой скорости и не держался за руль.