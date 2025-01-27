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Раскрыты новые подробности аварии с участием сына Анджелины Джоли

21-летний Пакс попал в очередную аварию на электровелосипеде
Анджелина Джоли с сыном Паксом
Анджелина Джоли с сыном ПаксомИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли столкнулась с трудностями в воспитании своего приемного сына Пакса. Недавно стало известно, что юноша вновь попал в аварию, хотя прошло лишь полгода после предыдущего ДТП, в ходе которого он получил серьезные травмы.

Пакс Джоли-Питт попал в аварию на электровелосипеде
Пакс Джоли-Питт попал в аварию на электровелосипедеИсточник: Legion-Media.ru

На этот раз Пакс отделался «легким испугом». Авария произошла в Лос-Фелис, когда Пакс на своем электровелосипеде врезался в бок автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Свидетели утверждают, что парень вел себя безответственно, мчался на высокой скорости и не держался за руль.

Это уже третья авария за последний год.