О чем фильм «Василий»
Когда-то в 90-е двое маленьких братьев-близнецов жили в детском доме. Вася и Коля — похожи как две капли. Внешне. Но совсем разные по характеру. Однажды семья из США приехала в Россию за приемным ребенком, и мальчики договорились, что согласятся поехать в чужую страну только вместе. Но американцы выбрали Васю. Он готов был отказаться, чтобы не предавать Колю, но брат оказался шустрее — запер Васю в спортзале, выдал себя за него и уехал в Штаты.
А настоящий Вася вырос в России и стал скромным сельским учителем. Про Колю он ничего не знал, пока однажды в глубинку не явилась съемочная группа с федерального канала. Оказывается, брат вырос лихим мошенником, кинул мексиканский наркокартель и разыскивается местной полицией. Журналисты предлагают Васе отправиться в Мексику на розыски родственника — сюжет обещает быть бомбой. Тем более, что кинул Вася не только наркобаронов, но и свою мексиканскую жену с четырьмя детьми.
Зачем смотреть
Редчайшая в наше время российско-мексиканская копродукция возрождает славные традиции — достаточно вспомнить самую кассовую в истории СССР ленту «Есения», сверхклассику «Да здравствует Мексика!» Сергея Эйзенштейна или «Красные колокола» Сергея Бондарчука. Но на этот раз перед нами народная комедия, фантазия на тему любимых некогда мексиканских сериалов вроде «Наперекор судьбе» и фильмов Роберта Родригеса с Дэнни Трехо с одной стороны — и российских иронических сериалов вроде «Полицейский с Рублевки» и, в какой-то степени, «Звоните ДиКаприо!» и «Жуки» с другой.
История про разлученных близнецов с разными характерами, которые росли в разных условиях, напоминают об индийском кино — каждый вспомнит пресловутую «Зиту и Гиту», ленту, к которой принято относиться с иронией. Хотя в реальности это весьма жесткая криминальная драма, цитировать которую впору Тарантино.
Но «Василий» сосредоточен на цитатах другого рода — это скорее пародия на американские мелодраматические боевики про латинос и российские драмеди. Фильм получился очень бодрым и в меру жестким, своеобразное современное «Ширли-мырли» в Мексике. И мексиканская часть выглядит самой удачной — благодаря фактуре и естественности мексиканских актеров в своих амплуа.
Почему можно не смотреть
Чтобы сюжет в жанре откровенной «небывальщины» реально тронул сердца зрителей, каверов на хиты «Ласкового мая» недостаточно. Важно, чтобы зритель поверил в героев, но когда они состоят по большей части из стереотипов, сделать это сложно. В итоге «Василий» превращается в то, что пародирует: средний российский комедийный фильм с надуманным сюжетом и натужным юмором.
Александру Петрову, хотя он и играет двух очень разных героев, не удается «выйти из себя» — мы видим уже знакомые нам образы артиста. Перед нами не Вася и Коля, а артист Петров в предлагаемых обстоятельствах. Одним словом — «не верю».