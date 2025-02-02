Когда-то в 90-е двое маленьких братьев-близнецов жили в детском доме. Вася и Коля — похожи как две капли. Внешне. Но совсем разные по характеру. Однажды семья из США приехала в Россию за приемным ребенком, и мальчики договорились, что согласятся поехать в чужую страну только вместе. Но американцы выбрали Васю. Он готов был отказаться, чтобы не предавать Колю, но брат оказался шустрее — запер Васю в спортзале, выдал себя за него и уехал в Штаты.