Звезда сериала «Кухня» опубликовала редкое фото с мужем и дочерью

Артистка замужем за Дмитрием Власкиным, известным по роли племянника Фомы в сериале «Физрук». Пара поженилась в 2018 году, удивив поклонников. Актеры не афишировали свои отношения, однако они не стали скрывать, что официально зарегистрировали отношения и поделились свадебными снимками в соцсетях. А 19 августа 2019 года супруги сообщили о пополнении в семье. Для Дмитрия дочь стала первым ребенком, а для Анны — вторым.