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Звезда сериала «Кухня» опубликовала редкое фото с мужем и дочерью

Актриса Анна Бегунова показала редкое семейное фото
Звезда сериала «Кухня» опубликовала редкое фото с мужем и дочерью
Звезда сериала «Кухня» опубликовала редкое фото с мужем и дочерьюИсточник: Газета.Ru

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова показала редкое фото с мужем и пятилетней дочерью. Актриса опубликовала семейное фото в соцсетях.

Артистка замужем за Дмитрием Власкиным, известным по роли племянника Фомы в сериале «Физрук». Пара поженилась в 2018 году, удивив поклонников. Актеры не афишировали свои отношения, однако они не стали скрывать, что официально зарегистрировали отношения и поделились свадебными снимками в соцсетях. А 19 августа 2019 года супруги сообщили о пополнении в семье. Для Дмитрия дочь стала первым ребенком, а для Анны — вторым.

У звезды «Кухни» есть восьмилетний сын Федор от коллеги по сериалу Сергея Лавыгина. Супруги развелись в 2017 году, однако актриса не препятствует общению бывшего мужа с ребенком. Бегунова подчеркивала, что считает артиста отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни мальчика.

Власкин отмечал в интервью, что у него с пасынком сложились прекрасные отношения. По признанию актера, Федор стал его лучшим другом, и у них появилось много общих интересов.