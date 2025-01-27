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Стилист объяснила, чем Юра Борисов привлек внимание Голливуда

Стилист Палюткина: актер Борисов привлек Голливуд романтичным образом
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Стилист Кристина Палюткина в эфире «Радио 1» объяснила, чем актер Юра Борисов привлек внимание Голливуда. По ее мнению, артист движется по стилю на вершину мировой киноиндустрии, предпочитая романтичный и таинственный образ.

«Юру можно охарактеризовать как глубокого человека — это он демонстрирует при выборе своей одежды. В основном в его образах всегда присутствуют цвета-ахроматы (белый и серый), главный из которых — черный», — отметила эксперт.

Она добавила, что Борисов предпочитает в образах минимализм, элегантность и качество тканей, что демонстрирует рост статуса в мировом масштабе. В образе актера, по ее словам, делается «акцент на талант и глубину, а не на показушность и роскошь».

23 января стало известно, что артиста номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому актеру составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар 2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского.