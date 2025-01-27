Дизайнер по гриму в «Субстанции» рассказал о работе над картиной

«На ее макияж уходило в среднем четыре-пять часов, а в кресле она могла находиться до шести или семи часов. Но она была непревзойденным профессионалом, она не прокручивала страницы на телефоне часами и не просила перерыва каждые 15 минут, как это делают некоторые. У нее на коленях сидела маленькая собачка чихуахуа, вот и все», — вспоминает он.