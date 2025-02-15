О чем фильм «Что случилось осенью»
Старушка-одуванчик Мишель ведет тихую жизнь где-то во французской провинции. Все, что ей требуется для счастья — регулярное общение с давней подругой Мари-Клод и встречи с внуком Лукой, которого мать Валери привозит из Парижа на каникулы. В самом начале очередного визита Валери травится приготовленными Мишель грибами; инцидент ее пугает, и она решает забрать мальчика домой, а не оставлять его у бабушки.
Разлука с Лукой настолько травмирует Мишель, что на это обращает внимание даже Венсан, только что вышедший из тюрьмы сын Мари-Клод. Чтобы подбодрить старушку, он отправляется в Париж — провести воспитательную беседу с Валери; в результате диалога последняя падает с балкона и погибает. В произошедшем стоило бы разобраться, но внезапно выясняется, что всем (включая Луку) будет проще сделать вид, что ничего не случилось.
Зачем смотреть
Первым делом стоит отметить, что осень Франсуа Озон снял просто великолепно. Листва, папоротники, даже не самый ухоженный огород Мишель — в мягком солнечном свете все выглядит невероятно уютным, зовущим. Иногда даже создается ощущение, что смотришь рекламный ролик туркомпании, организующей поездки в Бургундию.
Во вторую очередь, пожалуй, можно обратить внимание на актерский состав. Неоднократно работавшей с Озоном Людивин Санье (Валери) здесь, к сожалению, слишком мало; Пьер Лоттен благодаря роли Венсана был признан лучшим актером второго плана на фестивале в Сан-Себастьяне, но награда не кажется вполне заслуженной; зато Элен Венсан (Мишель) и Жозиан Баласко (Мари-Клод) — настоящие звезды фильма.
Обе настолько фактурные, что за ними любопытно наблюдать, даже когда они занимаются совершенно обыденными вещами вроде готовки. Озон, пожалуй, этим и пользуется: он скорее не работает с возрастными актрисами, а разглядывает их так пристально, как миколог изучал бы вынесенные на постер грибы.
Почему можно не смотреть
Ленту «Что случилось осенью» разные критики характеризуют как ироничный триллер, черную комедию или даже детектив. Последний из перечисленных жанров отбрасываем сразу: в фильме просто нет загадки. Смеяться, по всей видимости, стоит на сценах вроде той, где Венсан, крупный мужчина за 30, гундосит что-то про случайности, пытаясь оправдать себя; можно предположить, что далеко не все зрители разделяют представления Озона о комичном.
Для триллера лента слишком вялая. Что остается? Эстетская драма с убийством, в которую Озон — опять же, если верить критикам — заложил свою фирменную двусмысленность. Но и ее придется поискать: если не приглядываться, можно подумать, что это всего лишь не очень остроумный анекдот про милую, но удушающую старушку.