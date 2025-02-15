Разлука с Лукой настолько травмирует Мишель, что на это обращает внимание даже Венсан, только что вышедший из тюрьмы сын Мари-Клод. Чтобы подбодрить старушку, он отправляется в Париж — провести воспитательную беседу с Валери; в результате диалога последняя падает с балкона и погибает. В произошедшем стоило бы разобраться, но внезапно выясняется, что всем (включая Луку) будет проще сделать вид, что ничего не случилось.