Уехавший из России актер Бурковский снял своего сына среди искусственных берез

Бурковский в конце 2022 года улетел с супругой и детьми в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года жена актера сообщила в личном блоге о переезде. Ольга Бурковская призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.