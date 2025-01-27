Уехавший из России актер Бурковский снял своего сына среди искусственных берез

Уехавший из России актер Андрей Бурковский снял своего сына среди искусственных берез и опубликовал видео в соцсетях. Шоумен показал подписчикам необычную инсталляцию в одном из торговых центров.
Артист отметил, что находится с 13-летним Максимом в Бостоне.
Бурковский в конце 2022 года улетел с супругой и детьми в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года жена актера сообщила в личном блоге о переезде. Ольга Бурковская призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.
Супруги состоят в браке 16 лет. У них двое детей: помимо Максима, пара воспитывает 11-летнюю дочь Алису. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.
В 2023 году мать шоумена заявляла, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Людмилы Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал спектакль со своим участием на Бродвее.