Адвокат Ефремова опроверг сообщения о кинопробах артиста в колонии

До этого издание «360.ru» сообщало со ссылкой на источник, что Ефремов может освободиться по УДО уже в 2025 году и продолжить актерскую карьеру. По данным источника, режиссеры ездят к нему в колонию на пробы. Отмечается, что особое внимание обращают на зубы актера, поскольку у осужденных они бывают плохими. Однако у артиста по этому вопросу проблем якобы нет.