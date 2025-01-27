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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о кинопробах артиста в колонии

Адвокат Падалко заявил, что режиссеры не приезжали к актеру в колонию, чтобы сделать кинопробы
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Сообщения о том, что Михаил Ефремов проходил кинопробы в колонии и к нему приезжали режиссеры, — фейки. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Все эти сообщения о кинопробах — это фейки, я вам сразу скажу. Михаил Олегович отбывает наказание наряду со всеми, так же точно, как все остальные. Поэтому никаких кинопроб и режиссеров там не было, все это фейки. Кому-то это выгодно распространять такую информацию, непонятно с какой целью», — сказал он.

Адвокат отказался комментировать информацию о возможном выходе Ефремова по УДО в этом году.

«Это комментировать я не буду, мы работаем в этом направлении. А все остальное это фейки», — заключил он.

До этого издание «360.ru» сообщало со ссылкой на источник, что Ефремов может освободиться по УДО уже в 2025 году и продолжить актерскую карьеру. По данным источника, режиссеры ездят к нему в колонию на пробы. Отмечается, что особое внимание обращают на зубы актера, поскольку у осужденных они бывают плохими. Однако у артиста по этому вопросу проблем якобы нет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Актер отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее коллега Евгении Добровольской рассказал, что она скучала по Михаилу Ефремову.