В Петербурге стартовали съемки фильма «Красавица» с Пересильд и Сухоруковым

Санкт-Петербург, 27 января. /ТАСС/. Съемки фильма «Красавица», рассказывающего о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года, стартовали в Санкт-Петербурге. Режиссером выступает Антон Богданов, роли в картине исполняют Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие артисты, сообщила кинокомпания «Вольга».
«За образами многих экранных персонажей стоят невероятные судьбы людей, живших в страшные блокадные годы. Так, Юлия Пересильд воплотит на экране образ Евдокии Дашиной, смотрительницы Ленинградского зоосада, выходившей его самую знаменитую обитательницу — бегемотиху Красавицу, — говорится в сообщении. — Бегемотихе по кличке Красавица требовался сложный уход: 40 кг пищи и 400 литров воды каждый день — невозможная ноша для хрупкой смотрительницы. Спасение Красавицы стало настоящим символом единения и гуманизма, доказательством самоотверженности жителей осажденного города».
В фильме также снимаются Слава Копейкин, Стася Милославская, Светлана Немоляева, Борис Щербаков и Владимир Афанасьев. Как отмечают в кинокомпании, это киноистория с захватывающим сюжетом, наполненная юмором, любовью и добротой.
«Для меня это больше, чем просто проект. <…> У нас есть прекрасная команда, прекрасный Санкт-Петербург — у каждого из нас с ним свой роман. И я здесь тоже не случайный человек: мой дед погиб при обороне Ленинграда. И все мы с трепетом относимся к людям, которые выжили в то страшное время. Это юбилейный год Победы, очень знаково, что мы снимаем фильм именно сейчас», — приводятся в сообщении слова режиссера и продюсера Антона Богданова.