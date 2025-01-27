В Петербурге стартовали съемки фильма «Красавица» с Пересильд и Сухоруковым

«Для меня это больше, чем просто проект. <…> У нас есть прекрасная команда, прекрасный Санкт-Петербург — у каждого из нас с ним свой роман. И я здесь тоже не случайный человек: мой дед погиб при обороне Ленинграда. И все мы с трепетом относимся к людям, которые выжили в то страшное время. Это юбилейный год Победы, очень знаково, что мы снимаем фильм именно сейчас», — приводятся в сообщении слова режиссера и продюсера Антона Богданова.