«Опасные числа»
Главный герой шпионского триллера «Опасные числа», талантливый молодой математик Эдвард Брук, находится на грани прорывного открытия. Но прежде чем одержимый числами ученый сделал финальную запись в тетрадке (а заодно на скатерти любимого профессора), его работу похитили неизвестные. Оказалось, что его теория способна поставить под угрозу все существующие в мире коды: от банковских систем до баз правительственных организаций. За кембриджским умником открыта большая охота. Выпутываться ему помогает крутая агентша нацбезопасности Тайла.
Математические изыски в этом британском триллере смешиваются с серьезным экшеном, не зря критики назвали сериал коктейлем из «Умницы Уилла Хантинга» и «Идентификации Борна». В главной роли выступает Лео Вудалл, известный не только появлениями во втором сезоне «Белого лотоса» и сериале «Один день», но и как юный ухажер Рене Зеллвегер в предстоящем фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки».
«Больница Питт»
«Больница Питт» навевает воспоминания о культовом медицинском сериале 1990-х «Скорая помощь»: события разворачиваются в отделении неотложной помощи, а главную роль играет возмужавший, но мало изменившийся Ноа Уайли. Его герой — уже не пылкий интерн, а старший врач, мудро наставляющий группу студентов. Ему предстоит сохранять самообладание в самые трудные моменты и ежесекундно разруливать полное безумие, царящее в госпитале.
Время в этой захватывающей производственной драме соответствует реальному: в один часовой эпизод укладывается один час рабочей смены. Такой формат позволяет разглядеть не только адскую нагрузку медиков, выгорание и усталость, но и их решительность и какой-то бытовой, не требующий восхвалений, героизм.
«О женщинах и Асурах»
Хорошая новость для поклонников лауреата каннской «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды — в начале года на Netflix вышел его сериал «О женщинах и Асурах». В основе многослойной семейной драмы лежит книга известной японской писательницы Кунико Мукоды о четырех сестрах, узнавших об интрижке их уже пожилого отца. Густоту этому роману, по словам самого режиссера, придают полные яда разговоры и любовь, которая скрывается за жестокими словами.
В антураже 1979 года японские официантка, библиотекарша, преподавательница икебаны и домохозяйка попадают в вихрь из лжи, копившейся годами, секретов и скрытых обид. Но эмоциональная встряска пойдет им только на пользу: благодаря этому в их личной жизни произойдут сейсмические сдвиги.
«Первозданная Америка»
От «Первозданной Америки» веет суровыми вестернами Тейлора Шеридана, только рядом с мужчинами, отстаивающими с ружьями свое право на выживание, отважно борется за счастье и свободу женщина по имени Сара (Бетти Гилпин). Вместе с сыном-подростком и в сопровождении молчаливого ковбоя (Тейлор Китч) она спешит к мужу в Калифорнию, а по их следам идут кровожадные охотники за головами.
В этом неуютном и жестоком мире все — против всех, а земля раздирается на части солдатами армии, индейцами, бандитами и мормонами. Тем интереснее наблюдать за злоключениями рисковой героини, вечно бегущей куда-то с перекошенным лицом.
Сценарий этого атмосферного проекта написал Марк Л. Смит, автор фильма «Выживший» с Леонардо ДиКаприо.
«Купцы и дети»
Комедийный ситком «Купцы и дети» отправляет в заснеженную предрождественскую Москву начала XX века. В доме купца Намолина ждут-не дождутся возвращения из Петербурга юного барчука, избалованного и обожаемого всеми Костика. Сын приезжает, да не один. С собой он привозит жену и… ее второго мужа. Во время учебы Костя не только осуществил этот матримониальный эксперимент, но и стал революционером. Теперь он со своим батюшкой, разухабистым деловитым купцом, — идейные противники.
Постановщиком этого озорного сериала с современными шутками, упакованными в обертку прошлого века, стал Сергей Осипьян. Роль отбившегося от дома сынка исполняет Павел Табаков, а его родителей — всегда изысканная Ксения Кутепова и похожий на большого и доброго барбоса Михаил Пореченков.
«Разделение», 2 сезон
Стартовавший в январе второй сезон сериала «Разделение» вновь отправляет в длинные коридоры корпорации Lumon, жизнь сотрудников которой делится ровно пополам. То, что происходит в офисе, остается в офисе. Выходя за пределы здания компании, работники забывают обо всем, чем занимались днем.
В первом сезоне герой Адама Скотта попробовал объединить две своих личности в одну и наткнулся на шокирующую информацию о своей жене. В продолжении Марк продолжает трудиться на своем месте и пытается разобраться, что в этом мире правда, а что — ложь. Постановкой второго сезона вновь занимался Бен Стиллер.
«Подслушано в Рыбинске»
У опустившегося журналиста провинциальной газеты Мальцева (Тимофей Трибунцев) открылся дар: он впадает в прострацию и начинает видеть преступления, которые только будут совершены. Пользы от этих видений мало: Мальцев наблюдает случившееся глазами убийцы и никого опознать не может. Пока полиция подозревает самого журналиста, юный хулиган по кличке Ширмик (Рузиль Минекаев) призывает мужчину начать самостоятельное расследование.
«Подслушано в Рыбинске» поставил Петр Тодоровский-мл., режиссер «Здорового человека» и сериала «Полет». В его новом творении черная комедия сливается с мистическим детективом в декорациях уютного провинциального городка. Второй план сериала украшают Юлия Хлынина, Антон Васильев и Варвара Володина.