Комедийный ситком «Купцы и дети» отправляет в заснеженную предрождественскую Москву начала XX века. В доме купца Намолина ждут-не дождутся возвращения из Петербурга юного барчука, избалованного и обожаемого всеми Костика. Сын приезжает, да не один. С собой он привозит жену и… ее второго мужа. Во время учебы Костя не только осуществил этот матримониальный эксперимент, но и стал революционером. Теперь он со своим батюшкой, разухабистым деловитым купцом, — идейные противники.