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Смотрим дома: 7 сериалов начала 2025 года, которые вы могли пропустить (и зря!)

Шпионский триллер про гениального математика, продолжение хита от Бена Стиллера и провинциальный детектив-провидец — рассказываем о первосортных сериальных премьерах начала 2025 года
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

«Опасные числа»

Главный герой шпионского триллера «Опасные числа», талантливый молодой математик Эдвард Брук, находится на грани прорывного открытия. Но прежде чем одержимый числами ученый сделал финальную запись в тетрадке (а заодно на скатерти любимого профессора), его работу похитили неизвестные. Оказалось, что его теория способна поставить под угрозу все существующие в мире коды: от банковских систем до баз правительственных организаций. За кембриджским умником открыта большая охота. Выпутываться ему помогает крутая агентша нацбезопасности Тайла.

Математические изыски в этом британском триллере смешиваются с серьезным экшеном, не зря критики назвали сериал коктейлем из «Умницы Уилла Хантинга» и «Идентификации Борна». В главной роли выступает Лео Вудалл, известный не только появлениями во втором сезоне «Белого лотоса» и сериале «Один день», но и как юный ухажер Рене Зеллвегер в предстоящем фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки».

«Больница Питт»

«Больница Питт» навевает воспоминания о культовом медицинском сериале 1990-х «Скорая помощь»: события разворачиваются в отделении неотложной помощи, а главную роль играет возмужавший, но мало изменившийся Ноа Уайли. Его герой — уже не пылкий интерн, а старший врач, мудро наставляющий группу студентов. Ему предстоит сохранять самообладание в самые трудные моменты и ежесекундно разруливать полное безумие, царящее в госпитале.

Время в этой захватывающей производственной драме соответствует реальному: в один часовой эпизод укладывается один час рабочей смены. Такой формат позволяет разглядеть не только адскую нагрузку медиков, выгорание и усталость, но и их решительность и какой-то бытовой, не требующий восхвалений, героизм.

«О женщинах и Асурах»

Хорошая новость для поклонников лауреата каннской «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды — в начале года на Netflix вышел его сериал «О женщинах и Асурах». В основе многослойной семейной драмы лежит книга известной японской писательницы Кунико Мукоды о четырех сестрах, узнавших об интрижке их уже пожилого отца. Густоту этому роману, по словам самого режиссера, придают полные яда разговоры и любовь, которая скрывается за жестокими словами.

В антураже 1979 года японские официантка, библиотекарша, преподавательница икебаны и домохозяйка попадают в вихрь из лжи, копившейся годами, секретов и скрытых обид. Но эмоциональная встряска пойдет им только на пользу: благодаря этому в их личной жизни произойдут сейсмические сдвиги.

«Первозданная Америка»

От «Первозданной Америки» веет суровыми вестернами Тейлора Шеридана, только рядом с мужчинами, отстаивающими с ружьями свое право на выживание, отважно борется за счастье и свободу женщина по имени Сара (Бетти Гилпин). Вместе с сыном-подростком и в сопровождении молчаливого ковбоя (Тейлор Китч) она спешит к мужу в Калифорнию, а по их следам идут кровожадные охотники за головами.

В этом неуютном и жестоком мире все — против всех, а земля раздирается на части солдатами армии, индейцами, бандитами и мормонами. Тем интереснее наблюдать за злоключениями рисковой героини, вечно бегущей куда-то с перекошенным лицом.

Сценарий этого атмосферного проекта написал Марк Л. Смит, автор фильма «Выживший» с Леонардо ДиКаприо.

«Купцы и дети»

Комедийный ситком «Купцы и дети» отправляет в заснеженную предрождественскую Москву начала XX века. В доме купца Намолина ждут-не дождутся возвращения из Петербурга юного барчука, избалованного и обожаемого всеми Костика. Сын приезжает, да не один. С собой он привозит жену и… ее второго мужа. Во время учебы Костя не только осуществил этот матримониальный эксперимент, но и стал революционером. Теперь он со своим батюшкой, разухабистым деловитым купцом, — идейные противники.

Постановщиком этого озорного сериала с современными шутками, упакованными в обертку прошлого века, стал Сергей Осипьян. Роль отбившегося от дома сынка исполняет Павел Табаков, а его родителей — всегда изысканная Ксения Кутепова и похожий на большого и доброго барбоса Михаил Пореченков.

«Разделение», 2 сезон

Стартовавший в январе второй сезон сериала «Разделение» вновь отправляет в длинные коридоры корпорации Lumon, жизнь сотрудников которой делится ровно пополам. То, что происходит в офисе, остается в офисе. Выходя за пределы здания компании, работники забывают обо всем, чем занимались днем.

В первом сезоне герой Адама Скотта попробовал объединить две своих личности в одну и наткнулся на шокирующую информацию о своей жене. В продолжении Марк продолжает трудиться на своем месте и пытается разобраться, что в этом мире правда, а что — ложь. Постановкой второго сезона вновь занимался Бен Стиллер.

«Подслушано в Рыбинске»

У опустившегося журналиста провинциальной газеты Мальцева (Тимофей Трибунцев) открылся дар: он впадает в прострацию и начинает видеть преступления, которые только будут совершены. Пользы от этих видений мало: Мальцев наблюдает случившееся глазами убийцы и никого опознать не может. Пока полиция подозревает самого журналиста, юный хулиган по кличке Ширмик (Рузиль Минекаев) призывает мужчину начать самостоятельное расследование.

«Подслушано в Рыбинске» поставил Петр Тодоровский-мл., режиссер «Здорового человека» и сериала «Полет». В его новом творении черная комедия сливается с мистическим детективом в декорациях уютного провинциального городка. Второй план сериала украшают Юлия Хлынина, Антон Васильев и Варвара Володина.