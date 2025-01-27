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Коллега актера из «Следа» Ромащенко назвал возможную причину его смерти

«АиФ»: причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем
Игорь Ромащенко
Игорь РомащенкоИсточник: PersonaStars

Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти актера и режиссера сериала «След», «Карпов» и «Мент в законе» Игоря Ромащенко. Таким мнением поделился с aif.ru его коллега Павел Чернявский.

По его словам, Ромащенко много и активно работал. В его послужном активе более 100 проектов.

«Знаю, что он летом запрыгнул в процесс съемок сериала “Пин-Код”», — добавил он.

Актер и режиссер умер на 60-м году.

Ромащенко родился 4 января 1966 года. Актер окончил ГИТИС, учился на одном курсе со скончавшейся недавно народной артисткой России Евгенией Добровольской.

Впервые на экране Ромащенко появился в клипе «Бухгалтер» группы «Комбинация» в 1988 году — он сыграл официанта. Сыграл в сериалах «След», «Солдаты», «Ранетки», «Папины дочки», «Склифосовский». Последний фильм с его участием — «Тайна Черной Руки» — вышел в прокат в 2024 году.

Как режиссер он работал над сериалами «Мент в законе», «След», «Карпов», «Свидетели». Снятая им серия «Дело живодеров» телепрограммы «Следствие вели» в 2014 году стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Публицистическая программа “Человек и право”».

Ранее умер Игорь Янковский, актер и племянник Олега Янковского.