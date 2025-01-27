Коллега актера из «Следа» Ромащенко назвал возможную причину его смерти

Впервые на экране Ромащенко появился в клипе «Бухгалтер» группы «Комбинация» в 1988 году — он сыграл официанта. Сыграл в сериалах «След», «Солдаты», «Ранетки», «Папины дочки», «Склифосовский». Последний фильм с его участием — «Тайна Черной Руки» — вышел в прокат в 2024 году.