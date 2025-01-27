Джеки Чан завершил съемки нового фильма

Во время съемок фильма «Доспехи Бога» (1986) он упал с дерева и ударился головой о камень, что привело к внутреннему кровотечению. Сейчас на счету актера более 140 фильмов. В ближайшие годы к выходу планируются фильмы «Пятеро против пули», «Новая полицейская история 2», «Легенда» и «Каратэ-пацан: Легенды» с его участием.