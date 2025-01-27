Джеки Чан завершил съемки нового фильма

Завершились съемки нового фильма c Джеки Чаном под рабочим названием The Shadow’s Edg (примерный перевод «Край тени», но в прокате картина может получить другое название). Картина стала второй совместной работой Джеки Чана и китайского режиссера Ларри Яна, сообщил Deadline.
Вместе они уже работали над картиной «Кунг-фу жеребец», которая вышла в прокат более чем в 30 странах в 2023 году. Съемки нового фильма начались в октябре 2024 года в Макао (район на юге Китая).
70-летний Чан играет эксперта-пенсионера, без которого не обойтись даже в век крутых технологий. Команда молодых детективов не может без него поймать группу хитрых воров. Как говорится в материале Deadline, «в напряженном противостоянии традиционных методов слежения и новейших технологий полиция и преступники вступают в битву умов».
Джеки Чан — гонконгский актер, который стал известен далеко за пределами родины. Он не только мастер восточных единоборств и исполнитель головокружительных трюков, но и талантливый комедийный актер, что обеспечило ему множество заметных ролей в картинах разных направлений.
Чан начал карьеру еще в 60-х годах прошлого века, первые главные роли он получил в 1970-х и продолжает играть в кино до сих пор. Среди известных фильмов с его участием значатся «Каратэ-пацан», «Разборка в Бронксе», «Кто я?», «Драконы навсегда», «Доспехи Бога».
Во время съемок фильма «Доспехи Бога» (1986) он упал с дерева и ударился головой о камень, что привело к внутреннему кровотечению. Сейчас на счету актера более 140 фильмов. В ближайшие годы к выходу планируются фильмы «Пятеро против пули», «Новая полицейская история 2», «Легенда» и «Каратэ-пацан: Легенды» с его участием.
Также, по данным Collider, Джеки Чан вместе с Крисом Такером могут вернуться к своим ролям в продолжении комедийного боевика «Час пик 4». Эти данные подтверждают и сведения портала Imdb, где указано, что в перспективе могут выйти еще восемь фильмов с актером, какие-то уже снимаются, какие-то находятся на стадии разработки.
Ранее внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов.