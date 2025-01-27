Евгений Цыганов признался, что его часто называют унылым

Актер Евгений Цыганов признался в интервью с Forbes, что его часто называют унылым.
«Меня все время обвиняют, говорят: этот человек с одной рожей унылой, невозможно смотреть. В меня это летит бесконечно, ну, а может и конечно, я не знаю», — поделился артист.
По словам знаменитости, несмотря на унылый вид, он чувствует себя счастливым. Артист заявил, что его окружают прекрасные люди.
В январе актер признался, что не мог отказаться от участия в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина — несмотря на то, что не был уверен в успехе проекта.
Цыганов рассказал, что начал замечать определенные знаки, которые подталкивали его сняться в проекте. За полгода до предложения, например, актер взялся за написание собственного сценария, который оказался схож с интерпретацией Локшиным романа Булгакова. Также у актера отменился проект, в котором он должен был сниматься.
Картина «Мастер и Маргарита» вышла в прокат в январе 2024 года, собрав свыше 2 млрд рублей кассовых сборов.
Ранее стало известно, что Евгений Цыганов сыграет в экранизации культовой повести братьев Стругацких.