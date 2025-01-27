«Мастер и Маргарита» взял шесть наград премии кинокритиков «Белый слон»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов по итогам 2024 года, сообщает издание «ПрофиСинема».
Лучшими фильмом и сериалом года жюри признало две ленты, основанные на литературной классике, — «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина и «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева.
Всего новая киноадаптация романа Михаила Булгакова забрала шесть наград, в том числе за лучший сценарий (Михаил Локшин и Роман Кантор), лучшую работу художника (Денис Лищенко), лучшую музыку (Анна Друбич), лучшую роль второго плана (Аугуст Диль). Также проект был отмечен в особой категории «Событие года», где разделил победу с российской частью каста фильма «Анора» Шона Бейкера.
Приз за лучшую мужскую роль получил Александр Робак («Вечная зима»), а за женскую — Алина Ходжеванова («Филателия»). Ранее фильм «Филателия» режиссера Натальи Назаровой получил главный приз фестиваля «Окно в Европу».
Полный список лауреатов премии «Белый слон»:
- Лучший игровой полнометражный фильм — «Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
- Лучшая режиссерская работа — Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»)
- Лучший сценарий — Роман Кантор, Михаил Локшин («Мастер и Маргарита»)
- Лучшая операторская работа — Алишер Хамидходжаев («Снег в моем дворе»)
- Лучшая работа художника — Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»)
- Лучшая музыка — Анна Друбич («Мастер и Маргарита»)
- Лучший звук — Игорь Гоцманов («Снег в моем дворе»)
- Лучшая главная мужская роль — Александр Робак («Вечная зима»)
- Лучшая главная женская роль — Алина Ходжеванова («Филателия»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»)
- Лучшая женская роль второго плана — Самал Еслямова («Папа умер в субботу»)
- Лучший полнометражный игровой дебют — «Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова
В экспертный совет премии «Белый слон» входят 76 ведущих киноведов, кинокритиков и киножурналистов России. В голосовании по итогам 2024 года принял участие 61 эксперт.
В шорт-лист из 16 номинаций вошли 25 полнометражных игровых фильмов, шесть сериалов и анимационных фильмов, семь документальных проектов, премьеры которых состоялись в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Лидером по числу номинаций в этом году стал фильм «Мастер и Маргарита» (14), на втором месте — «Кончится лето» (девять номинаций). По семь номинаций получили фильмы «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе. Шесть номинаций — у картины «Папа умер в субботу».
Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается за достижения в области российского кино и профессиональный вклад в его развитие с 1998 года. Ее основатель — президент Гильдии киноведов и кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась «Золотой овен», но в 2005 году она получила название «Белый слон».
В начале февраля 2022 года премию вручали по итогам киносезона 2021 года. Лучшим фильмом критики тогда признали картину «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. В 2023-м премию не проводили. В 2024-м по итогам киносезона 2023 года лучшим фильмом жюри признало картину «Сказка» Александра Сокурова, а лучшим сериалом — «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова.