«Мастер и Маргарита» взял шесть наград премии кинокритиков «Белый слон»

В шорт-лист из 16 номинаций вошли 25 полнометражных игровых фильмов, шесть сериалов и анимационных фильмов, семь документальных проектов, премьеры которых состоялись в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Лидером по числу номинаций в этом году стал фильм «Мастер и Маргарита» (14), на втором месте — «Кончится лето» (девять номинаций). По семь номинаций получили фильмы «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе. Шесть номинаций — у картины «Папа умер в субботу».