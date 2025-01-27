The Times: выход фильма о Майкле Джексоне отложили на полгода

Лондон, 27 января. /ТАСС/. Выход на экраны биографического фильма об американском певце Майкле Джексоне — Michael — отложен как минимум на полгода — до октября текущего года. Об этом сообщила газета The Times.
Это связано с необходимостью, по ее данным, переснять несколько сцен из-за появления в фильме одного из лиц, обвинявших артиста в «неподобающем поведении» по отношению к детям. Продюсер Грэм Кинг, лауреат кинопремии «Оскар», продюсировавший в том числе такие фильмы, как «Авиатор» (The Aviator, 2004) и «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, 2018), якобы нарушил юридическое соглашение с семьей Джордана Чандлера, который в 1993 году, в возрасте 13 лет, первым обвинил Джексона в насилии.
В соответствии с условиями двустороннего соглашения о неразглашении и урегулировании в размере $20 млн от января 1994 года, сторона Джексона, как говорят, согласилась не обсуждать детали сделки и не изображать Чандлеров в каком-либо будущем фильме. Однако в ленте, съемки которой были завершены в мае прошлого года, происходит драматизированное противостояние между Чандлерами и командой Джексона, говорится в публикации.
Теперь актеры и съемочная группа картины, выход которой планировался на апрель, корректируют творческие планы для пересъемки сцен, информирует издание.
Как сообщалось ранее, Джексона не раз обвиняли в «неподобающем поведении с детьми» в 1990-х годах, а также в рамках судебного преследования в 2005 году. Тем не менее певец был оправдан судом. В 2019 году на экраны в США вышел документальный фильм, в котором были представлены рассказы двух мужчин, утверждавших, что Джексон подвергал их насилию в детстве. Впоследствии их претензии были урегулированы соглашением с наследниками артиста.