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Умер Игорь Янковский, актер и племянник Олега Янковского

Игорь Янковский скончался на 74-м году жизни
Игорь Янковский
Игорь ЯнковскийИсточник: Legion-Media.ru

Умер Игорь Янковский, один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), актер, бизнесмен, представитель династии Янковских. Об этом сообщает сайт «КП-Сериалы».

Уточняется, что Янковский скончался в возрасте 73 лет утром 27 января 2025 года. Причина смерти не раскрывается.

Игорь Янковский родился в 1951-м году в Таджикистане в известной семье Ростислава Янковского — родного брата актера Олега Янковского. Он повторил судьбу отца и дяди, став артистом. Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина в 1974 году, после чего работал в Театре на Малой Бронной до 1992 года.

На его счету участие в лентах «Это сильнее меня», «Приключения принца Флоризеля», «Следствие ведут знатоки», «Колье Шарлотты» и многих других. Затем он ушел в бизнес. Игорь Янковский много лет был женат на немке Эвелин Мотл. У них есть двое детей: дочь Анна-Мария и сын Денис.

Ранее стало известно о смерти актера и режиссера Игоря Ромащенко. Ему было 59 лет.