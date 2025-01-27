Умер Игорь Янковский, актер и племянник Олега Янковского

На его счету участие в лентах «Это сильнее меня», «Приключения принца Флоризеля», «Следствие ведут знатоки», «Колье Шарлотты» и многих других. Затем он ушел в бизнес. Игорь Янковский много лет был женат на немке Эвелин Мотл. У них есть двое детей: дочь Анна-Мария и сын Денис.