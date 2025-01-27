Лариса Лужина рассказала, что перенесла сердечный приступ из-за мошенников

«Они зашли туда, забрали все мои документы, но мы быстро поехали в МФЦ, и нас тут же заблокировали. Этот стресс, вероятно, на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться. Я бросилась в больницу, перед самым Новым годом меня выписали. Думала, что на три дня попаду, а оказалось, что на полмесяца», — поделилась актриса.