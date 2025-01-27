Фанаты высмеяли прическу Брэдли Купера на новых фото: «Ужасный парик»

«Ужасный парик. Зачем? Даже близко не подходит по цвету к его бороде», «Что у него на голове?», «Думаю, несколько лет назад ему сделали пересадку волос», «Хотелось бы, чтобы мужчины не красили волосы. Они выглядят так неестественно с седеющей бородой. Он был бы таким же хорошеньким с натуральным цветом волос», «Он носит парик», «Он одолжил парик у отца Джиджи», — писали интернет-пользователи в комментариях.