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Фанаты высмеяли прическу Брэдли Купера на новых фото: «Ужасный парик»

Актер появился на футбольном матче с дочерью от Ирины Шейк

Голливудский актер Брэдли Купер появился на публике с дочерью Леей от супермодели Ирины Шейк. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Брэдли Купер с дочерью Леей
Брэдли Купер с дочерью ЛеейИсточник: Legion-Media.ru

Брэдли Купера и Лею заметили на футбольном матче в Филадельфии. На некоторых фото девочка сидела на плечах своего отца. Она была одета в зеленый бомбер с белыми рукавами, черные брюки, красный шарф и луноходы. Актер выбрал черное худи, куртку, серые брюки, ботинки и зеленую шапку.

Читатели Daily Mail обратили внимание на прическу знаменитости. По мнению некоторых, артист появился на публике в парике.

«Ужасный парик. Зачем? Даже близко не подходит по цвету к его бороде», «Что у него на голове?», «Думаю, несколько лет назад ему сделали пересадку волос», «Хотелось бы, чтобы мужчины не красили волосы. Они выглядят так неестественно с седеющей бородой. Он был бы таким же хорошеньким с натуральным цветом волос», «Он носит парик», «Он одолжил парик у отца Джиджи», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Лея родилась в марте 2017-го. Спустя два года артист и модель Ирина Шейк расстались, но в суде договорились о совместной опеке над дочерью и иногда даже появляются вместе на публике. Сейчас актер встречается с моделью Джиджи Хадид.