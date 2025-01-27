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Дженнифер Лопез вышла в свет в прозрачном платье-«паутине»

Актриса посетила премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука»

Актриса и певица Дженнифер Лопез появилась на публике в прозрачном платье- «паутине». Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

55-летняя Лопез стала гостьей премьеры фильма «Поцелуй женщины-паука», которая состоялась 26 января в рамках кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, штат Юта.

Актриса позировала на ковровой дорожке в черном облегающем «голом» платье Valdrin Sahiti с разрезом, поверх которого надела ювелирное украшение Hassanzadeh в виде паутины. Певица дополнила образ кольцом, бархатным клатчем и туфлями на каблуках. Звезде сделали высокую укладку и вечерний макияж.

Недавно Дженнифер Лопез подловили папарацци, когда она направлялась на празднование дня рождения своего менеджера Бенни Медины в ресторан Novikov в Беверли-Хиллз.

Для мероприятия певица выбрала зеленое макси-платье с разрезом до бедра, украшенное стразами. Актриса дополнила его прозрачными босоножками на каблуках и массивными серьгами. Знаменитости уложили волосы в гладкий низкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми тенями.