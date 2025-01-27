Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на «Оскар». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» артист будет соревноваться с Кираном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом. Расскажем о других отечественных номинантах на престижную премию, а также о тех, кому досталась заветная золотая статуэтка.
1. «Разгром немецких войск под Москвой»
Всего за историю вручения «Оскара» наше кино семь раз удостаивалось этой премии. Четыре раза это были художественные фильмы, один раз — мультипликационный. Самую первую золотую статуэтку получила документальная картина «Разгром немецких войск под Москвой».
В октябре 1941 года враг подошел к стенам Москвы. Перед советскими войсками стояла задача выстоять и дать решительный отпор немецким войскам. Наряду с распоряжениями по организации защиты столицы поступил указ провести киносъемку сражения. Выполнить эту задачу было поручено опытным документалистам Илье Копалину и Леониду Варламову.
Несколько месяцев съемочная группа провела на поле боя. Монтировали днем и ночью, учитывая правки Сталина. Готовый фильм в 1942 году разослали союзникам, в октябре того же года состоялась премьера американской версии. 4 марта 1943 года американская киноакадемия впервые вручала приз зарубежной картине.
2. «Война и мир»
Эпическое полотно Сергея Бондарчука считается одной из самых высокобюджетных картин советской эпохи. Фильм «Война и мир» выделялся среди других кинопроизведений того времени — режиссер использовал новейшее оборудование, которое позволяло зрителям почувствовать масштаб Бородинской битвы и других сражений.
Работа над экранизацией романа Льва Толстого продолжалась шесть лет. Эпопея в 1969 году получила мировое признание в виде «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, фильм был номинирован на премию за лучшую работу художника-постановщика.
3. «Баллада о солдате»
Драма Григория Чухрая о нескольких днях жизни солдата Алексея Скворцова, который едет в отпуск к матери, получила единственную в истории отечественного кинематографа номинацию за лучший оригинальный сценарий, автором которого был Валентин Ежов.
Примечательно, что о триумфе «Баллады о солдате» режиссер узнал спустя время. Хоть «Оскар» в 1962 году достался другому проекту, в копилке военной драмы более 100 наград, в том числе в Каннах.
4. «Братья Карамазовы»
Как лучший фильм на иностранном языке трилогия Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» попала в номинацию на «Оскар» уже после смерти режиссера. Пырьев не успел доснять картину, поэтому проектом занялись Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, сыгравшие главных героев — братьев Дмитрия и Ивана Карамазовых.
Экранизация произведения Федора Достоевского награду не получила, она досталась политическому детективу с Жаном-Луи Трентиньяном и Жаком Перреном «Дзета».
5. «Чайковский»
Байопик о жизни великого русского композитора, снятый Игорем Таланкиным, завоевал сразу две номинации на «Оскар»: как лучший фильм на иностранном языке и за лучшую адаптацию музыкальной темы. Однако приз достался другим картинам.
Роль Петра Ильича в драме «Чайковский» сыграл Иннокентий Смоктуновский, за что в Сан-Себастьяне он получил приз за лучшую мужскую роль, а в СССР был признан лучшим актером 1970 года.
6. «А зори здесь тихие»
Экранизация повести Бориса Васильева до сих пор считается классикой советского кино. Неудивительно, что картина «А зори здесь тихие» о судьбах пяти девушек, защищающих свою родину, вошла в список номинантов на премию «Оскар» в 1973 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Победа картине Станислава Ростоцкого не досталась, ее присудили комедийной драме Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии».
7. «Дерсу Узала»
Драма Сергея Герасимова и Акиры Куросавы, снятая по мотивам повести Владимира Арсеньева «Дерсу Узала», рассказывает о приключениях писателя и его друга-охотника в Уссурийской тайге. Номинация на «Оскар» за лучший иностранный фильм и сама статуэтка стали для съемочной группы полной неожиданностью. Картина обошла даже таких конкурентов, как «Запах женщины» и «Земля обетованная».
Получать награду приехал Георгий Данелия, прилетевший в США, чтобы представить на одном из смотров свой фильм «Афоня». Из-за этой путаницы некоторые зрители решили, что картина с Леонидом Куравлевым в главной роли получила «Оскар», и поздравляли артиста и создателей комедии с победой.
8. «Белый Бим Черное ухо»
Еще одна драма Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо» была номинирована на «Оскар» в 1979 году. Трогательная история пса с «позорным» для породы пятном на ухе покорила и советских, и американских зрителей. Но киноакадемики присудили победу фильму Бертрана Блие «Приготовьте ваши носовые платки». Станислав Иосифович объяснял это антисоветскими настроениями.
9. «Москва слезам не верит»
История о том, как провинциалки Катерина (Вера Алентова), Людмила (Ирина Муравьева) и Тося (Раиса Рязанова) покоряли Москву, в 1980 году стала лидером проката — ее посмотрело около 90 миллионов советских зрителей, однако критики охарактеризовали работу Владимира Меньшова как рядовой фильм, а некоторые и вовсе назвали дешевкой.
Американские киноакадемики посчитали, что советская мелодрама достойна «Оскара». Приехать за статуэткой «невыездной» Меньшов не смог, а о том, что «Москва слезам не верит» — лауреат, узнал из новостей. Впервые статуэтку в руки режиссер взял спустя восемь лет после победы, в 1989 году, во время первой церемонии вручения премии «Ника». Предполагалось, что за кулисами постановщик отдаст «Оскар» обратно в Госкино, где он все эти годы и хранился, но Меньшов забрал его с собой.
10. «Частная жизнь»
Режиссер Юлий Райзман и не думал, что его драма о поиске себя так понравится зрителям за рубежом. Главный герой «Частной жизни» — директор крупного предприятия Сергей Абрикосов (Михаил Ульянов). Он уходит на пенсию и сталкивается с непониманием со стороны близких. Разрешая семейные проблемы, Абрикосов понимает, что всю свою жизнь потратил на бесполезные вещи.
Фильм не удостоился «Оскара», зато был тепло принят на Венецианском кинофестивале, где получил два специальных приза.
11. «Военно-полевой роман»
Мелодраму с Инной Чуриковой, Николаем Бурляевым и Натальей Андрейченко Петр Тодоровский снимал в непростых условиях: бюджет был сильно урезан, и ни одна из киностудий не хотела за нее браться. Однако «Военно-полевой роман», сценарий которого режиссер написал сам, в 1985 году был номинирован на «Оскар».
Добавим, что за роль в картине Петра Тодоровского международную награду, «Серебряного медведя», в 1984 году получила Инна Михайловна.
12. «Урга: Территория любви»
Фильм Никиты Михалкова «Урга: Территория любви» стал первым номинантом на премию «Оскар» от России. История о том, как снимали картину, не менее анекдотическая, чем сюжет — многодетная монгольская пара озадачивается приобретением средств контрацепции. Съемочная группа поехала в Маньчжурию практически без сценария, изначально вообще задумывался документальный проект, а главные роли исполнили непрофессиональные актеры.
Картина тем не менее завоевала главную награду Венецианского кинофестиваля, однако уступила «Оскар» фильму с Катрин Денев «Индокитай».
13. «Утомленные солнцем»
2 апреля 1995 года российские зрители прильнули к экранам телевизоров. По одному из каналов показали эпические моменты, как Никита Михалков получает первый в истории российского кинематографа «Оскар». Мэтра сопровождала его дочь Надя, сыгравшая в драме режиссера «Утомленные солнцем» одну из ролей.
Фильм, как потом признался Михалков, делался не просто на энтузиазме, а на героизме. Продолжительные эпизоды на веранде, например, снимали не в жаркий летний день, а когда за окнами было минус шесть. К веткам деревьев пришлось подвязывать десятки тысяч зеленых листьев, а актеры, изображавшие отдыхающих на пляже, полоскали рот прохладной водой, чтобы при разговоре не шел пар.
14. «Кавказский пленник»
В основе военной драмы Сергея Бодрова-старшего лежит рассказ Льва Толстого, но действие происходит во время Первой чеченской войны. На главную роль режиссер взял сына Сергея, но это произошло потому, что он не смог найти подходящего артиста, а время сильно поджимало. В итоге «Кавказский пленник» получил номинацию на «Оскар», а Сергей Бодров-младший — признание как актер.
Работы Бодрова потом еще дважды были номинированы в категории «Лучший иностранный фильм». В 2000 году на премию претендовала картина Режиса Варнье «Восток — Запад», где Сергей Владимирович выступил в качестве сценариста, а в 2008 году его «Монгол» был выдвинут от Казахстана.
15. «Вор»
Душераздирающая драма Павла Чухрая «Вор» была номинирована на «Оскар» в 1998 году. Это событие стало своего рода компенсацией за судьбу картины «Баллада о солдате» его отца Григория Чухрая, ведь о том, что его детище выдвигали на международную кинопремию, режиссер узнал намного позже.
В США «Вор» уступил картине Майка ван Дима «Характер». Однако сам фильм не прошел незамеченным — в 2001 году Павел Чухрай получил предложение от Стивена Спилберга принять участие в создании документальных фильмов о Холокосте. Добавим, что драма с Владимиром Машковым удостоилась трех наград на Венецианском кинофестивале и стала шестикратным обладателем «Ники».
16. «12»
На церемонии вручения «Оскар» в 2008 году Россию вновь представил Михалков — на этот раз с драмой «12». В основу фильма лег сюжет картины «12 разгневанных мужчин», которая в 1958 году сделала лауреатом премии режиссера Сидни Люмета.
В конкурсе за «Оскар» Никите Сергеевичу пришлось побороться с Сергеем Бодровым-старшим, снявшего фильм «Монгол», однако в итоге премия досталась австрийскому режиссеру Штефану Руцовицки за фильм «Фальшивомонетчики».
17. «Старик и море»
В 2000 году анимационный фильм Александра Петрова, созданный по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя, получил заветную статуэтку в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». До этого Петров дважды испытывал удачу, попадая в номинацию с мультфильмами «Корова» и «Русалка», но тогда победа ускользнула от него.
18. «Левиафан»
Драма Андрея Звягинцева попала в номинацию в 2015 году и была явным фаворитом гонки: к тому моменту в копилке «Левиафана» уже было несколько престижных наград. Но в соревновании за награду киноакадемии «Левиафан» уступил польскому фильму «Ида» Павла Павликовского.
19. «Нелюбовь»
В 2018 году фильм Звягинцева «Нелюбовь» тоже оказался в числе номинантов на «Оскар». Этому предшествовало награждение режиссера призом жюри Каннского кинофестиваля. В драме, в центре сюжета которой мальчик, чьи родители разводятся, сыграли Марьяна Спивак и Алексей Розин.