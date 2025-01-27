Американские киноакадемики посчитали, что советская мелодрама достойна «Оскара». Приехать за статуэткой «невыездной» Меньшов не смог, а о том, что «Москва слезам не верит» — лауреат, узнал из новостей. Впервые статуэтку в руки режиссер взял спустя восемь лет после победы, в 1989 году, во время первой церемонии вручения премии «Ника». Предполагалось, что за кулисами постановщик отдаст «Оскар» обратно в Госкино, где он все эти годы и хранился, но Меньшов забрал его с собой.