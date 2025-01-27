Дженнифер Энистон ответила на слухи о своем романе с Бараком Обамой

На днях в Сети появились слухи о романе Дженнифер Энистон с экс-президентом США Бараком Обамой. Однако официальных подтверждений не было.
Дженнифер не стала молчать и высказалась на этот счет.
«Джен собиралась попросить своих людей либо не отвечать, либо сказать “без комментариев”, но после решила, что это только подольет масла в огонь», — сказал инсайдер, приближенный к актрисе.
Источник отметил, что Энистон считает эти сплетни странными и не понимает, как они возникли.
«Она едва знакома с Обамой, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она сказала друзьям, что после стольких лет в центре внимания это, должно быть, самая странная сплетня, которую она когда-либо слышала о себе. Она действительно не понимает, как люди придумывают такие вещи из ниоткуда. Она не просто обеспокоена этим и в полном замешательстве. Джен переживает за Мишель, потому что она видела истории о том, что брак Обамы трещит по швам, и она не понаслышке знает, каково это — оказаться в центре подобных историй», — добавил инсайдер.
Ранее Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл.