Умер актер и режиссер сериалов «След» и «Карпов» Игорь Ромащенко

Актер и режиссер сериалов «След», «Карпов» и «Мент в законе» Игорь Ромащенко умер в 59 лет. Об этом сообщил aif.ru его друг и коллега Павел Чернявский.
«Был честным, открытым, требовательным. Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение», — поделился Чернявский.
Игорь Ромащенко известен как актер и режиссер, в его активе — более 100 проектов, таких как «След», «Карпов» и «Мент в законе», «Красная зона», «По следу монстра». Также он работал над документальным сериалом «Следствие вели...».