Фильм «Холоп: Великолепный век» стал лидером кинопроката в России в выходные

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кинокартина «Холоп. Великолепный век» возглавила прокат в России, собрав 108,4 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 января.
Ремейк российского фильма «Холоп», режиссером которого является Онур Унлю, рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Главную роль исполнил актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь».
Второе место заняла кинокартина «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко, собравшая 103,2 млн рублей. В фильме рассказывается о скромном учителе ОБЖ Васе, которому приходится лететь из российского поселка в Мексику, чтобы спасти своего брата-близнеца от тюрьмы и местных картелей. В главной роли — Александр Петров. В фильме также снимались Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Раиса Рязанова, Александр Присмотров-Белов, Елена Коробейникова.
Третью строчку в рейтинге занял «Финист. Первый богатырь», собрав 91,3 млн рублей. Кинолента является приквелом киносаги «Последний богатырь» и рассказывает предысторию событий трилогии. Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, а главные роли исполнили Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).