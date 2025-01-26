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Сын Джоли и Питта попал в очередную аварию через полгода после госпитализации

21-летний Пакс вновь врезался в автомобиль на своем электровелосипеде

Приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта 21-летний Пакс попал в еще одну аварию на электровелосипеде 14 января — через полгода после госпитализации из-за предыдущей. Об этом сообщает TMZ.

Пакс Джоли-Питт попал в аварию на электровелосипеде
Пакс Джоли-Питт попал в аварию на электровелосипедеИсточник: Legion-Media.ru

Издание уточнило, что Пакс ехал на своем электровелосипеде по Лос-Анджелесу, когда врезался в бок автомобиля, оставив серьезную вмятину на пассажирской двери.

Инцидент попал на видео: на записи человек, похожий на Пакса, хвастается, что может ехать без рук, а после сворачивает за угол и врезается в машину.

На видео видно, что из машины вышла пара, чтобы осмотреть повреждения, при этом все выглядели спокойными.

После инцидента на Паксе не было видно травм.

29 июля 2024 года сын Джоли и Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль, передвигаясь без шлема. Известно, что тогда он получил травму головы.

В сентябре Пакс Джоли-Питт с шрамами на лице после аварии вышел на публику с матерью.