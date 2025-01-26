Дженнифер Лопез вышла в свет в сияющем платье с разрезом до бедра

55-летнюю Лопез подловили папарацци, когда она направлялась на празднование дня рождения своего менеджера Бенни Медины в ресторан Novikov в Беверли-Хиллз. Для мероприятия певица выбрала зеленое макси-платье с разрезом до бедра, украшенное стразами. Актриса дополнила его прозрачными босоножками на каблуках и массивными серьгами. Знаменитости уложили волосы в гладкий низкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми тенями.