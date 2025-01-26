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Дженнифер Лопез вышла в свет в сияющем платье с разрезом до бедра

Актриса вышла на публику в наряде с откровенным разрезом

Певица и актриса Дженнифер Лопез вышла в свет в сияющем платье с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте TMZ.

Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

55-летнюю Лопез подловили папарацци, когда она направлялась на празднование дня рождения своего менеджера Бенни Медины в ресторан Novikov в Беверли-Хиллз. Для мероприятия певица выбрала зеленое макси-платье с разрезом до бедра, украшенное стразами. Актриса дополнила его прозрачными босоножками на каблуках и массивными серьгами. Знаменитости уложили волосы в гладкий низкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми тенями.

Недавно Дженнифер Лопез стала гостьей вечеринки Amazon MGM Studios x Vanity Fair, которая прошла в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Певицу подловили папарацци, когда она направлялась к гостинице. Актриса была запечатлена в шелковом белом макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила меховой накидкой, прозрачными босоножками на каблуках, сумкой Chanel, серьгами и цепочкой. Знаменитости сделали укладку и макияж с черной подводкой и блеском для губ.