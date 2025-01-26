Звезда «Брата 2» назвала своего кандидата на роль Сергея Бодрова в байопике

Актриса Дарья Юргенс в беседе с изданием «Абзац» назвала хорошей и интересной идеей создание байопика о жизни коллеги по фильму «Брат 2» Сергее Бодрове-мл.
«Есть люди с достойными судьбами, о которых обязательно надо снимать кино. Но я считаю, что сегодня это пока еще рано делать», — поделилась артистка.
По словам Юргенс, ей сложно представить кандидата на роль Бодрова. Единственного, кого она видит наиболее подходящим, — это Юра Борисов. Она считает, что актер справился бы с поставленной задачей.
Фильм «Брат 2» вышел в российский прокат в 2000 году. Его режиссером выступил Алексей Балабанов, а Сергей Бодров-младший снялся в главной роли. Картина стала продолжением ленты «Брат», вышедшей в 1997 году. В 2022-м ставшую культовой работу Балабанова выпустили в повторный прокат в России.