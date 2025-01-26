Режиссер Умаров: Борисов остается простым человеком, несмотря на достижения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский актер, номинант на американскую кинопремию «Оскар» Юра Борисов остается «простым человеком», невзирая на крупные достижения. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил режиссер грядущей картины «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров, где Борисов исполнил главную роль.
«Для кого-то Юра может приобретать культовый статус, но при этом он остается простым человеком. Он продолжает свой путь, просто делает то, что умеет, и постоянно совершенствуется», — сказал он.
Умаров вспоминает, что, когда Борисов узнал о своей номинации на премию BAFTA во время их совместной работы, он отреагировал довольно просто: «О, прикольно». Режиссер добавил, что ввиду внутреннего устройства и человечности Борисов остается собой.
«Бесспорно, Юра замечательный актер, который проходит через интереснейшие события. И очень ценно наблюдать, как, невзирая на весь тот шум, который вокруг него появляется, он остается человеком», — отметил собеседник агентства.
23 января российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» был номинирован на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на «Оскар».
В 2024 году на Каннском фестивале состоялась премьера американского комедийно-драматического фильма «Анора», поставленного режиссером Шоном Бейкером. В этой кинокартине, действие которой разворачивается в Нью-Йорке, Юра Борисов исполнил роль «вышибалы» по имени Игорь. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.