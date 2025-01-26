Звезда «Папиных дочек» рассказала, как мстит обидчикам

Актриса Ольга Волкова призналась в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что нашла способ мстить обидчикам.
Волкова призналась, что использует образы хамов, с которыми столкнулась, при подготовке к съемкам в проектах. К примеру, так она появилась одна из ее ролей — врач-офтальмолог из фильма «Привет, дуралеи!».
«Вот, предположим, тебе хамят или видишь ситуацию какую-то жуткую. Я думаю: “Я тебя, скотина, сыграю. Дай бог только, чтобы роль подошла”», — поделилась артистка.
Волкова известна по сериалу «Папины дочки». Она сыграла бабушку главных героинь Антонину Семеновну.