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Звезда «Папиных дочек» рассказала, как мстит обидчикам

Актриса Ольга Волкова раскрыла, как отвечает своим недоброжелателям
Ольга Волкова
Ольга ВолковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ольга Волкова призналась в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что нашла способ мстить обидчикам.

Волкова призналась, что использует образы хамов, с которыми столкнулась, при подготовке к съемкам в проектах. К примеру, так она появилась одна из ее ролей — врач-офтальмолог из фильма «Привет, дуралеи!».

«Вот, предположим, тебе хамят или видишь ситуацию какую-то жуткую. Я думаю: “Я тебя, скотина, сыграю. Дай бог только, чтобы роль подошла”», — поделилась артистка.

Волкова известна по сериалу «Папины дочки». Она сыграла бабушку главных героинь Антонину Семеновну.