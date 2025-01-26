Дочь Пересильд показала фигуру в микро-комбинезоне

Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна Пересильд, показала фигуру в микро-комбинезоне после слухов о новом романе. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разместила видео в соцсети.
15-летняя Пересильд позировала в черном облегающем микро-комбинезоне, поверх которого надела укороченную шубу коричневого цвета. Актриса добавила к образу кожаные высокие сапоги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж.
В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с актером Ярославом Могильниковым расстались. По словам девушки, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.
На начало января стало известно, что у Ярослава Могильникова появилась новая возлюбленная. Артист заявил в личном блоге, что влюблен.
Позже Анна Пересильд спровоцировала слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко. Исполнитель выложил в личный блог фрагмент клипа на свою новую песню, в котором снялась девушка. В ролике певец и актриса смотрят друг на друга влюбленным взглядом.