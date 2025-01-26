Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ. 13 января 2023 года Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иностранных агентов, а в мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов.