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Сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким селфи

Сын актеров Коннор опубликовал первое за долгое время фото
Сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким селфи
Сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким селфиИсточник: www_gazeta_ru

Сын голливудских актеров Николь Кидман и Тома Круза Коннор Круз поделился редким селфи в соцсети.

30-летний Коннор сфотографировался с другом на поле для гольфа.

Публикация в социальной сети стала первой с апреля 2023 года — последним снимком до этого также было фото с другом, сделанное на поле для гольфа во Флориде (США).

В своих сторис Коннор поделился изображением солнца, светящего на газон поля.

«Нет места лучше дома», — подписал кадр он.

Коннор — один из двух приемных детей, которых Круз и Кидман усыновили в период их брака с 1990 по 2001 год. Также в браке воспитывали дочь Изабеллу.