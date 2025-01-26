55-летнюю Кейт Бланшетт не узнали на обложке глянца: «Помолодела»

Актриса Кейт Бланшетт снялась для обложки журнала Harper’s Bazaar. Снимки появились в соцсети издания.
55-летняя Бланшетт позировала в черной полупрозрачной водолазке и брюках. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж. Однако поклонники написали, что не сразу узнали актрису на новых фото.
«Помолодела», «Стала еще краше», «Образ потрясающий стал», «Так и не скажешь, что 55», — написали они в комментариях.
Несколько недель назад Кейт Бланшетт стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.
До этого Кейт Бланшетт посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами.