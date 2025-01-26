Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Мой Супермен»: жена Петрова публично поздравила его с днем рождения

Супруга актера Виктория Антонова устроила мужу день рождения в супергеройской стилистке

Супруга актера Александра Петрова Виктория Антонова устроила мужу день рождения в стилистике комиксов DC Comics о Супермене. Фотографиями семейного праздника она поделилась в соцсети.

Александр Петров, фото: соцсети
Александр Петров, фото: соцсети

В сторис она опубликовала снимок, на котором Петров изображен в окружении шариков с супергеройской символикой и коробок с ней же — вероятно, в них подарки.

«С днем рождения, мой Супермен», — написала в соцсети она.

25 января Петрову исполнилось 36 лет. Он известен по ролям в проектах «Лед», «Сто лет тому вперед», «Гоголь. Начало» и др.

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.

18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Жена актера опубликовала в соцсетях фото, где показала округлившийся живот.