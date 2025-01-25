Никита Кологривый отреагировал на номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Скандальный актер Никита Кологривый решил напомнить о себя в связи с номинацией Юры Борисова на премию «Оскар». Он опубликовал мем на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Кологривый воспользовался шумихой вокруг новостей о номинации и продемонстрировал наличие самоиронии. На меме изображен сам Кологривый, а также актеры Юра Борисов и Александр Петров. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова указано «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого стоит надпись «Оскар не достоин меня».
Ранее Никита Кологривый выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил раннюю песню Владимира Высоцкого.