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Никита Кологривый отреагировал на номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Актер опубликовал в своей соцсети мем про «Оскар»

Скандальный актер Никита Кологривый решил напомнить о себя в связи с номинацией Юры Борисова на премию «Оскар». Он опубликовал мем на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Никита Кологривый опубликовал мем про «Оскар», фото: соцсети
Никита Кологривый опубликовал мем про «Оскар», фото: соцсети

Кологривый воспользовался шумихой вокруг новостей о номинации и продемонстрировал наличие самоиронии. На меме изображен сам Кологривый, а также актеры Юра Борисов и Александр Петров. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова указано «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого стоит надпись «Оскар не достоин меня».

Ранее Никита Кологривый выступил на ежегодной премии «Своя колея» и исполнил раннюю песню Владимира Высоцкого.