Никита Кологривый отреагировал на номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Кологривый воспользовался шумихой вокруг новостей о номинации и продемонстрировал наличие самоиронии. На меме изображен сам Кологривый, а также актеры Юра Борисов и Александр Петров. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова указано «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого стоит надпись «Оскар не достоин меня».