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Вин Дизель раскрыл информацию о заключительной части «Форсажа»

Актер сообщил, что франшиза «наконец-то вернется домой»

Вин Дизель раскрыл информацию о заключительной части культовой франшизы «Форсаж».

Вин Дизель и Джордана Брюстер, фото: соцсети
Вин Дизель и Джордана Брюстер, фото: соцсети

24 января Вин поделился в социальных сетях новостями о фильме «Форсаж 11». В частности, он рассказал, что франшиза «наконец-то вернется домой» и съемки пройдут в Лос-Анджелесе. В блоге Дизель опубликовал фотографию, на которой он обнимает свою коллегу по съемочной площадке Джордану Брюстер.

В подписи к снимку актер рассказал: «На прошлой неделе, во время пожаров, охвативших Лос-Анджелес… Моя сестра Джордана связалась со мной и сказала… Пожалуйста, пусть Universal снимет оставшуюся часть “Форсажа” в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес нуждается в этом сейчас больше, чем когда-либо. В Лос-Анджелесе 25 лет назад начались съемки “Форсажа”, и теперь “Форсаж” наконец-то вернется домой».