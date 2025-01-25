Вин Дизель раскрыл информацию о заключительной части «Форсажа»

В подписи к снимку актер рассказал: «На прошлой неделе, во время пожаров, охвативших Лос-Анджелес… Моя сестра Джордана связалась со мной и сказала… Пожалуйста, пусть Universal снимет оставшуюся часть “Форсажа” в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес нуждается в этом сейчас больше, чем когда-либо. В Лос-Анджелесе 25 лет назад начались съемки “Форсажа”, и теперь “Форсаж” наконец-то вернется домой».