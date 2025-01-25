Роберта Паттинсона высмеяли за гримасы на Неделе моды в Париже

Актер Роберт Паттинсон сменил несколько гримас перед фотографами на показе Dior. Об этом сообщает Dailу Mail.
Паттинсон позировал в сером кардигане, белой рубашке и темно-синих брюках, а завершил образ бархатной кепкой. Перед камерами он сделал несколько гримас. В комментариях к статье его высмеяли и назвали «клоуном».
Гостями показа также стали Кейт Мосс, Джо Элвин, Гвендолин Кристи, Киран Калкин и другие голливудские звезды.
В начале января Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус сыграли свадьбу на Карибах. По словам сотрудницы комплекса, семьи знаменитостей присутствовали на торжестве. Дочь влюбленных также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».
19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Corona Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.