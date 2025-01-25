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Галина Польских опровергла слухи о найденном у нее раке

85-летняя актриса назвала эти новости ложными
Галина Польских
Галина ПольскихИсточник: PersonaStars

Звезда советского кино Галина Польских вышла на связь после появившихся сообщений о том, что у нее якобы нашли злокачественную опухоль в почке, и назвала эти новости ложными. Об этом пишет News.ru.

Народная артистка призналась, что ее шокировали эти новости. Она отметила, что у нее действительно были проблемы с почками, но это был не рак. Актриса заверила, что абсолютно нормально себя чувствует.

Утром 25 января в нескольких Telegram-каналах сообщалось, что артистка тяжело больна. По данным Shot, она якобы попала в больницу на обследование, и у нее выявили рак.