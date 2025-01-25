Галина Польских опровергла слухи о найденном у нее раке

Звезда советского кино Галина Польских вышла на связь после появившихся сообщений о том, что у нее якобы нашли злокачественную опухоль в почке, и назвала эти новости ложными. Об этом пишет News.ru.
Народная артистка призналась, что ее шокировали эти новости. Она отметила, что у нее действительно были проблемы с почками, но это был не рак. Актриса заверила, что абсолютно нормально себя чувствует.
Утром 25 января в нескольких Telegram-каналах сообщалось, что артистка тяжело больна. По данным Shot, она якобы попала в больницу на обследование, и у нее выявили рак.