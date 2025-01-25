Кэмерон Диаз получит рекордный гонорар за возвращение в кино

Кэмерон Диаз вернулась в киноиндустрию с впечатляющим контрактом, который подчеркивает ее статус одной из самых популярных актрис Голливуда. Участие в фильме Netflix «Снова в деле» с Джейми Фоксом стало значимым событием, особенно учитывая, что Диас не снималась с 2014 года.
Кэмерон предложили контракт на сумму 45 миллионов долларов (около 4,5 миллиардов рублей). Согласно информации Radar Online, руководители стримингового сервиса разрешили актрисе заключить сделку на ее условиях, чтобы убедить ее вернуться в кино после длительного перерыва.
«Это то, что потребовалось, чтобы выманить ее из отставки. Он попросил ее назвать свою цену, и она согласилась. Само собой разумеется, что это довольно жирный контракт, особенно для звезды, которая не снималась в фильмах с 2014 года. Но это же Кэмерон Диаз, у которой в прошлом было много успешных ролей», — сказал инсайдер.
Ранее Кэмерон Диаз озвучила условие для съемок в сиквеле комедии «Маска».