Кэмерон Диаз получит рекордный гонорар за возвращение в кино

«Это то, что потребовалось, чтобы выманить ее из отставки. Он попросил ее назвать свою цену, и она согласилась. Само собой разумеется, что это довольно жирный контракт, особенно для звезды, которая не снималась в фильмах с 2014 года. Но это же Кэмерон Диаз, у которой в прошлом было много успешных ролей», — сказал инсайдер.