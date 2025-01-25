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Бенедикт Камбербэтч рассказал, что с иронией относится к своей известности

Актер с иронией относится к своему статусу «знаменитости»
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт КамбербэтчИсточник: Legion-Media.ru

В интервью изданию Variety 48-летний Бенедикт Камбербэтч рассказал о своем новом фильме «Штука с перьями», упомянув Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо. Он отметил, что не считает себя похожим на других звезд и не согласен с тем, что его называют секс-символом.

«Я не Брэд, я не Леонардо, я не типичная кинозвезда. Люди пытались понять: “Почему он вообще нам нравится?” Но для меня гадать и пытаться понять это — чертовски странно. Я не сижу и не думаю: “Почему я сексуален?” Я беспокоюсь о себе, глядя в зеркало, когда старею, как и любой другой придурок», — высказался Бенедикт.

Камбербэтч с иронией относится к своему статусу «знаменитости».

«Он такой уничижительный и объединяет всех известных людей в одну кучу. Я что, знаменитый человек? За то, что продаю сыр? За то, что участвую в реалити-шоу? За то, что делаю что-то возмутительное? За то, что я актер?» — задался вопросом Бенедикт.

Ранее Бенедикт Камбербэтч раскрыл подробности своего похищения.