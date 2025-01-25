Бенедикт Камбербэтч рассказал, что с иронией относится к своей известности

«Я не Брэд, я не Леонардо, я не типичная кинозвезда. Люди пытались понять: “Почему он вообще нам нравится?” Но для меня гадать и пытаться понять это — чертовски странно. Я не сижу и не думаю: “Почему я сексуален?” Я беспокоюсь о себе, глядя в зеркало, когда старею, как и любой другой придурок», — высказался Бенедикт.