Игорь Верник вспомнил о своем школьном прозвище

При этом он заметил, что всегда был свободным, легким и позитивным человеком. Когда актер пришел в МХТ им. Чехова, ему сказали, что он похож на человека с другой планеты. Потому что Верник был «дерзким, живым, счастливым, интересующимся всем и не скрывающим свою улыбку».