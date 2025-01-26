Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Верник вспомнил о своем школьном прозвище

Актер объяснил, что получил его из-за волнения
Игорь Верник
Игорь Верник

Игорь Верник в интервью шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative вспомнил, как его называли в школе. Актер в беседе с братом Вадимом Верником напомнил, что у него было прозвище «помидор».

«Меня в детстве, если ты помнишь, звали “помидор” в школе, потому что я краснел очень. “Верник, к доске!” Я раз, и все... Красный, как помидор. У меня пересыхало во рту», — объяснил актер.

Он также вспомнил, что, когда поступал в театральный институт, от волнения у него пересыхало во рту так, что он не мог даже артикулировать.

«Вот такая природа. Так я волновался. И я не умел с этим сначала справляться», — отметил звезда сериала «Дайте шоу».

При этом он заметил, что всегда был свободным, легким и позитивным человеком. Когда актер пришел в МХТ им. Чехова, ему сказали, что он похож на человека с другой планеты. Потому что Верник был «дерзким, живым, счастливым, интересующимся всем и не скрывающим свою улыбку».

Ранее Игорь Верник рассказал, как в детстве мечтал стать поваром