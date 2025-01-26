Игорь Верник вспомнил о своем школьном прозвище

Игорь Верник в интервью шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative вспомнил, как его называли в школе. Актер в беседе с братом Вадимом Верником напомнил, что у него было прозвище «помидор».
«Меня в детстве, если ты помнишь, звали “помидор” в школе, потому что я краснел очень. “Верник, к доске!” Я раз, и все... Красный, как помидор. У меня пересыхало во рту», — объяснил актер.
Он также вспомнил, что, когда поступал в театральный институт, от волнения у него пересыхало во рту так, что он не мог даже артикулировать.
«Вот такая природа. Так я волновался. И я не умел с этим сначала справляться», — отметил звезда сериала «Дайте шоу».
При этом он заметил, что всегда был свободным, легким и позитивным человеком. Когда актер пришел в МХТ им. Чехова, ему сказали, что он похож на человека с другой планеты. Потому что Верник был «дерзким, живым, счастливым, интересующимся всем и не скрывающим свою улыбку».
Ранее Игорь Верник рассказал, как в детстве мечтал стать поваром.