«Это тебе казалось, Вадик, что с любовью. Во-первых, ты написал чудовищные вещи обо мне. Во-вторых, ты исказил всю мою речь. Мне казалось, что и вопросы были заданы не те. Потом тон, в котором ты общался со мной, был возмутительный. А потом… просто у меня было хорошее настроение — хотелось как-то похулиганить», — высказался Игорь Верник.