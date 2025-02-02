Игорь Верник в выпуске интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative вспомнил о своем первом интервью с братом, журналистом Вадимом Верником, из-за которого они поссорились. Это было почти 30 лет назад.
Тогда журналист делал материал с актером для журнала «Неделя». Когда Верник показал брату готовое интервью, у них случился конфликт. По словам Вадима, Игорь даже бросил в него стул. Телеведущий не понимал, что именно так возмутило брата. Он признался, что делал тогда интервью с большой любовью.
«Это тебе казалось, Вадик, что с любовью. Во-первых, ты написал чудовищные вещи обо мне. Во-вторых, ты исказил всю мою речь. Мне казалось, что и вопросы были заданы не те. Потом тон, в котором ты общался со мной, был возмутительный. А потом… просто у меня было хорошее настроение — хотелось как-то похулиганить», — высказался Игорь Верник.
Он шутливо заметил, что в этот раз его брат более предусмотрителен, так как в студии мягкая мебель. «Она летает не с такой скоростью, как стулья в нашем доме у родителей. Постараемся как-то более миролюбиво», — отметил Верник.
Ведущий «Актерской студии» также вспомнил, что после того случая зарекся брать у брата интервью. Однако сделал исключение. Он добавил, что о беседе они договаривались два месяца, так как из-за загруженных графиков не могли найти свободное время для записи.
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