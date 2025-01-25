Кончаловский поздравил Борисова с номинацией на «Оскар»

«Всегда хорошо, когда на премию номинируют нашего соотечественника, — сказал Кончаловский. — Раньше “Оскар” был абсолютной целью для кинематографистов всего мира, но сейчас он себя дискредитировал. Относиться к нему как к чему-то сакральному — очень странно. Может быть, для Голливуда это важно, для нас — давно нет».