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Кончаловский поздравил Борисова с номинацией на «Оскар»

При этом режиссер заявил, что кинопремия себя дискредитировала
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский через ТАСС поздравил актера Юру Борисова с номинацией на кинопремию «Оскар». При этом режиссер считает, что эта награда себя давно дискредитировала.

«Всегда хорошо, когда на премию номинируют нашего соотечественника, — сказал Кончаловский. — Раньше “Оскар” был абсолютной целью для кинематографистов всего мира, но сейчас он себя дискредитировал. Относиться к нему как к чему-то сакральному — очень странно. Может быть, для Голливуда это важно, для нас — давно нет».

Режиссер добавил, что сейчас получить «Оскар» — это не гарантия успеха. «Но хорошо, что номинировали Юру, я поздравляю его», — добавил Кончаловский.

Режиссер напомнил, что Борисов сыграл одну из главных ролей в его новом многосерийном историческом фильме «Хроники русской революции».

«Думаю, сериал выйдет к весне, к апрелю этого года», — сказал Кончаловский.

Ранее Борисов за работу в американском фильме «Анора» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на «Оскар».

О сериале

Юра Борисов на съемках сериала «Хроники русской революции»
Юра Борисов на съемках сериала «Хроники русской революции»

Премьера 16-серийного фильма состоится в онлайн-кинотеатре Start и в эфире телеканала «Россия», сообщили ранее в пресс-службе платформы. Герой Борисова — молодой офицер царской охранки, особого отделения, занимавшегося политическим сыском. В отличие от Николая II и других исторических персонажей, герой Борисова — образ собирательный, не имеющий реального прототипа.

«Хроники русской революции» — проект, действие которого охватывает период с 1905 по 1924 год. Это рассказ о событиях эпохи, которая не только изменила судьбы людей в России, но и во многом определила ход мировой истории в XX столетии. Помимо Борисова, главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.