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Россия попросила помощи у другой страны в деле против актера Смольянинова

Предположительно, иноагент Смольянинов находится в Латвии
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: PersonaStars

Россия попросила помощи у страны, где живет актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), помощи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, Смольянинов находится в Латвии. Агентство обратило внимание на публикацию в социальной сети актера с геотегом Юрмалы.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал актера за фейки о ВС РФ.