Россия попросила помощи у другой страны в деле против актера Смольянинова

Россия попросила помощи у страны, где живет актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), помощи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.