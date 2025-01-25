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Звезда «Друзей» встречается со студенткой моложе него почти на 30 лет

58-летнего Дэвида Швиммера заподозрили в романе с 29-летней девушкой
Дэвид Швиммер
Дэвид ШвиммерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Дэвид Швиммер, известный по роли в культовом сериале «Друзья», сейчас состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци сняли 58-летнего артиста со своей возлюбленной в ресторане в Беверли-Хиллз. Как сообщает издание, ей оказалась студентка-медик Калифорнийского университета Элиана Жолковская. Девушке 29 лет, она известна в кругах еврейских активистов, соблюдает Шаббат и занимается пожертвованиями в фонд поддержки людей, переживших Холокост.

Известно, что Швиммера периодически замечали на свиданиях с разными девушками с 2017 года, когда он расстался со своей супругой Зои Бакман, с которой они были в браке семь лет.