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Бабушка Юры Борисова рассказала о детстве актера

По словам женщины, Юра с детства хотел был актером
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Бабушка номинанта на «Оскар» Юры Борисова рассказала о детстве актера. Ее цитирует kp.ru.

По словам женщины, Юра с детства хотел был актером и летом на даче, закончив работу по дому, одевался и умывался, говоря бабушке, что уходит. Он ставил спектакли на улице с другими детьми, которые с удовольствием смотрели родители участников и жители близлежащих домов.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства “артист фигов”. Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — говорит бабушка.

Сейчас Юра Борисов также навещает женщину на даче с женой и дочками.

«Приезжал когда, на улице там были люди, он подошел, со всеми поздоровался, они удивились. Узнали, видно. А он просто поговорил с ними о бытовых делах, о жизни. Недолго, времени мало. Попрощался, извинился», — рассказывает о характере внука она.

В январе 2025 года Юра Борисов за съемки в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера был номинирован на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».