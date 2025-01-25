Актер Мэттью Макконахи впервые за долгое время вышел на публику с дочерью. Об этом сообщает People.
Макконахи вместе с 15-летней дочерью Видой посетил баскетбольный матч женских команд «Лонгхорнс» против «Леди Волс». В комментариях поклонники написали, что Вида сильно похожа на мать.
«Вида, 15 лет. Спасибо, что ты мой технический гуру, такой подкованный и за любовь к выращиванию растений. Обожаю тебя, твой Папа», — писал Макконахи в день ее 15-летия.
Голливудский актер встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи.
У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).
Недавно Мэттью Макконахи заявил, что брал творческий перерыв на два года, когда почувствовал эмоциональное выгорание. По словам актера, он даже обсуждал с женой необходимость найти новое призвание.