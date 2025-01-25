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Мединский оценил номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Помощник президента Мединский: в номинации актера Борисова на «Оскар» нет ничего плохого
Юра Борисов
Юра Борисов

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), бывший министр культуры России Владимир Мединский оценил номинацию российского актера Юры Борисова на премию «Оскар». Его цитирует ТАСС.

Он в рамках форума «Знание. Государство», который проходит в Москве в Национальном центре «Россия», предупредил, что профессиональные премии часто присуждают не по художественным критериям, а по политическим.

«То, что в [американском] фильме снялся российский актер, хорошо сыграл, и это признается профессиональным сообществом, ничего плохого в этом нет. Но мы же с вами понимаем, что зачастую довольно сильно политизированы подобного рода даже профессиональные премии», — сказал он.

Другие победители или номинанты из России на западных международных премиях, по его мнению, «через одного довольно посредственные или вообще никакие произведения», имеющие политический аспект. Примеры Мединский приводить не стал.

Также, уверен помощник президента, если бы Альфред Нобель увидел происходящее с Нобелевской премией, он бы «рыдал и разогнал бы весь комитет».

В январе 2025 года Юра Борисов за съемки в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера был номинирован на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.