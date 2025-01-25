Мединский оценил номинацию Юры Борисова на «Оскар»

«То, что в [американском] фильме снялся российский актер, хорошо сыграл, и это признается профессиональным сообществом, ничего плохого в этом нет. Но мы же с вами понимаем, что зачастую довольно сильно политизированы подобного рода даже профессиональные премии», — сказал он.