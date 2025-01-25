В Минкульте РФ выступили за увеличение показа китайского кино в России

«Нам в свою очередь важно, чтобы китайского кино в российском прокате становилось больше. Китайский кинематограф вызывает в России все больший интерес, в том числе у молодого поколения», — заявила Любимова на встрече с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, гендиректором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном.