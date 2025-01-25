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В Минкульте РФ выступили за увеличение показа китайского кино в России

Глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что китайский кинематограф вызывает в России все больший интерес, в том числе у молодого поколения
Ольга Любимова
Ольга Любимова

Китайское кино вызывает в России растущий интерес, и поэтому для РФ крайне важно увеличить количество китайских фильмов в российском прокате. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает «Интерфакс».

«Нам в свою очередь важно, чтобы китайского кино в российском прокате становилось больше. Китайский кинематограф вызывает в России все больший интерес, в том числе у молодого поколения», — заявила Любимова на встрече с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, гендиректором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном.

Во время переговоров они обсудили перспективы совместного кинопроизводства между Россией и Китаем.

«Несколько проектов российских кинематографистов уже находятся на стадии разработки с китайскими коллегами», — добавила Любимова.

Шэнь Хайсюн также отметил, что российские фильмы становятся все более популярными среди китайских зрителей, что подчеркивает необходимость расширения географии проведения российских кинофестивалей в Китае.