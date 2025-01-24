Актер Брэд Питт сменил имидж после развода с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает People.
Брэд Питт сделал пепельные усы и бакенбарды. Актер был одет в белую футболку, синюю рубашку на пуговицах, темные брюки и куртку. Образ завершила панама и солнцезащитные очки. Имидж он сменил сразу после объявления официального развода с Джоли.
31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.