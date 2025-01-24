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Брэд Питт сменил имидж после развода с Анджелиной Джоли

Актер появился на публике в новом образе
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Актер Брэд Питт сменил имидж после развода с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает People.

Брэд Питт сделал пепельные усы и бакенбарды. Актер был одет в белую футболку, синюю рубашку на пуговицах, темные брюки и куртку. Образ завершила панама и солнцезащитные очки. Имидж он сменил сразу после объявления официального развода с Джоли.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.