Брэд Питт сменил имидж после развода с Анджелиной Джоли

31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад.