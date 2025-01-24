Звезда «Дня сурка» рассказала о борьбе с мучительной болью в ноге

«Я просто занимаюсь каждый день, и [нога] больше не болит. Я думаю, что с возрастом нужно начинать поднимать тяжести, работать с личным тренером, чтобы нарастить мышцы», — рассказала звезда, добавив, что считает чудом, что ей удалось справиться с болью. При этом, добавила актриса, ей не подошли занятия на велотренажере.