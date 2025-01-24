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Звезда «Дня сурка» рассказала о борьбе с мучительной болью в ноге

66-летняя актриса Энди Макдауэлл призналась, что у нее диагностирован синдром грушевидной мышцы
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэллИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса, звезда фильма «День сурка» Энди Макдауэлл на шоу своей коллеги Дрю Бэрримор пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала о методах борьбы с ними. Об этом пишет People.

66-летняя актриса призналась, что у нее диагностирован синдром грушевидной мышцы, который может вызывать мучительные боли в ягодицах и ногах.

«Я думала, что мне придется делать замену тазобедренного сустава, слава богу, с бедрами все в порядке», — добавила она.

По словам Макдауэлл, для облегчения симптомов и улучшения самочувствия она делает упражнения для ног и бедер.

«Я просто занимаюсь каждый день, и [нога] больше не болит. Я думаю, что с возрастом нужно начинать поднимать тяжести, работать с личным тренером, чтобы нарастить мышцы», — рассказала звезда, добавив, что считает чудом, что ей удалось справиться с болью. При этом, добавила актриса, ей не подошли занятия на велотренажере.

«Я крутила педали как сумасшедшая, но моему телу такое не подходит, и в итоге заболели колени и бедро. Я думала, что разваливаюсь на части», — поделилась она опытом.